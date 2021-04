Blackstone acquisisce eOne per 385 milioni di dollari

In un'operazione perfezionata interamente in contanti, il fondo americano Blackstone ha acquisito dalla multinazionale dei giochi e dei giocattoli Hasbro l'intera proprietà di eOne Music, una costola del gruppo Entertainment One che Hasbro aveva a sua volta acquistato per quasi quattro miliardi di dollari pochi anni fa.

Di eOne music fanno parte label e cataloghi come Dualtone e Death Row Records, così come anche la società di collecting Sesac e la casa di produzione Audio Network.

Dei continui passaggi di proprietà e delle apparentemente infinite traversie di Death Row Records, storica etichetta rap, avevamo raccontato circa un mese fa in questo approfondimento.

Considerando che nella missione di un fondo c'è sempre una exit finale, è prevedibile che eOne - e insieme a lei le sue proprietà musicali specializzate - opererà ora per qualche anno in totale autonomia rispetto a quando era parte di una realtà molto (troppo?) diversificata, concentrandosi sull'industria musicale senza condizionamenti. Qualcosa che dovrebbe premiare la potenzialità del catalogo della label che include alcuni titoli che si preparano a celebrare il loro trentennale.