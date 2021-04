Frances McDormand, i Led Zeppelin, ‘Stairway to heaven’ e quella scena (tagliata) di ‘Almost Famous’

Frances McDormand, che vincendo agli scorsi Academy Awards il terzo premio Oscar della sua carriera si è riconfermata una delle attrici più talentuose sul panorama americano e internazionale, nel 2000 interpretò un ruolo molto importante in “Almost Famous”, il film diretto da Cameron Crowe incentrato sulle vicende di un giovanissimo appassionato di rock che, contro il volere di sua madre - interpretata appunto dalla McDormand - segue in veste di cronista per conto del magazine Rolling Stone il tour di una band in ascesa, gli Stillwater.

Per il protagonista, William (intepretato da Patrick Fugit), è il coronamento di un sogno, ma c’è il problema delle riserve della madre, talmente chiusa nei confronti della cultura rock da aver fatto “scappare di casa” la figlia maggiore, Anita, trasferitasi a San Francisco per diventare assistente di volo.

In quella che sarebbe stata una delle scene più importanti del film William, una delle sue insegnanti e il fidanzato di sua sorella cercano di convincere la madre ad “accettare il rock”, dimostrando come il genere e i suoi esponenti non siano solo dediti a eccessi e promiscuità. Nel farlo il protagonista fa ascoltare alla genitrice la versione integrale di uno dei brani più iconici non solo del repertorio dei Led Zeppelin (band alla quale l’immagine e la storia degli Stillwater è parzialmente ispirata) ma dell’intera storia del rock.

“Questa canzone ti cambierà la vita”, spiega il protagonista alla madre, osservando come il brano - oltre ai riferimenti “colti” ai lavori di JRR Tolkien, sia scritto da “infaticabili intellettuali” nel “tentativo mistico di elevare l’umanità”. “Ha lo scopo di elevare l'umanità? Sicuro”, risponde indomita la McDormand: “Eleviamo l'umanità, dopo che ti abbiamo venduto droga e sesso”.

La scena, così come visibile nel frame video qui sopra, è stata tagliata dalla versione finale del film e inserita solo successivamente nei contenuti speciali del DVD, ma senza audio. La ragione? I Led Zeppelin, che pure autorizzarono l’inserimento dei loro brani "Bron-Yr-Aur", "That's the Way", "Tangerine", "Misty Mountain Hop" e "The Rain Song", negarono a Cameron Crowe il permesso di utilizzare il loro brano più celebre e - purtroppo - inflazionato. “Se non c’è ‘Stairway to Heaven’ è perché la band non volle che fosse coinvolta”, spiegò successivamente Crowe a Vanity Fair: “Mi dissero di sentire che quella canzone fosse ascesa a un’altra dimensione, vivendo in un proprio mondo”.