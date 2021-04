Harry Styles girerà scene gay "molto realistiche" nel nuovo film

Ormai zompetta qui e là tra la musica e il cinema. Dopo "Dunkirk" di Christoper Nolan del 2017 l'ex One Direction Harry Styles, discograficamente fermo all'album "Fine line" del 2019, torna al cinema non con uno, ma ben due film. Il primo, "Don't worry darling", è attualmente in fase di post-produzione: un thriller psicologico diretto da Olivia Wilde che ha visto il cantante entrare a treno già in corsa, rimpiazzando Shia LaBeouf. L'altro, "My policeman", lo sta girando proprio in queste settimane. Sarà distribuito da Amazon Studios e una fonte anonima ha rivelato al tabloid britannico "The Sun" che Styles girerà scene gay "molto realistiche".

Diretto da Michael Grandage, "My policeman" è un film sentimentale basato sull'omonimo romanzo del 2012 della scrittrice britannica Bethan Roberts che parla di un triangolo amoroso tra un uomo (Styles, appunto), sua moglie (Emma Corrin, vista nella serie "The Crown") e un amante del suo stesso sesso (Patrick, interpretato da David Dawson, visto in "Peaky blinders").

"Harry farà sesso sullo schermo e vogliono che tutto sembri il più reale possibile. Il piano è quello di girare dei giochi tra Harry e David, poi un'altra scena in cui Harry è nudo da solo. Non ci sarà molto spazio per l'immaginazione", ha detto la gola profonda. E ancora: "Harry è davvero entusiasta di questa sfida. Vuole sempre sfidare l'immagine che la gente si è fatta di lui".