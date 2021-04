Come fanno i fan di Billie Eilish ad essere pazzi del nuovo singolo, non ancora uscito?

Non è ancora uscito, ma i fan di Billie Eilish sono già pazzi del nuovo singolo della popstar americana. Il motivo è molto semplice: uno snippet del pezzo, che si intitola "Happier than ever", è stato inserito in una scena di "The World's a little blurry", il film-documentario di RJ Cutler che racconta l'ascesa della voce di "Bad guy", uscito lo scorso febbraio su Apple TV+. Un altro snippet della canzone è stato appena condiviso dalla cantante sui suoi canali social ufficiali, insieme ad un video che la ritrae seduta su una poltrona, di spalle, mentre sfoggia il suo nuovo colore di capelli. La clip lascia intendere che il brano sarà presto pubblicato ufficialmente.

Nella scena, Billie Eilish - non ancora la celebrità che sarebbe diventata a livello mondiale dopo l'uscita dell'album "When we all fall asleep, where do we go?" del 2019 - canta la canzone accompagnata alla chitarra da suo fratello Finneas, la mente dietro alle sue canzoni, tra le pareti della sua camera da letto: "When I'm away from you / I'm happier than ever / don't you think it's better / da-da-da-da-da", canta Billie nei pochi secondi.

L'ideale successore di "When we all fall asleep, where do we go?" non ha ancora né un titolo né una data d'uscita. Lo hanno anticipato i singoli "My future" e "Therefore I am". Con "Lo vas a olvidar", in duetto con Rosalía, Billie Eilish ha invece partecipato alla colonna sonora della serie HBO "Euphoria".