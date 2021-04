Publishing: Concord acquisisce il catalogo di Downtown

La divisione editoriale del Concord Music Group ha acquisito per una cifra che secondo indiscrezioni di stampa di aggirerebbe intorno ai 400 milioni di dollari i diritti sul catalogo della società di edizioni newyorchese Downtown: il passaggio di mano riguarda circa 145mila titoli presenti nei repertori di star di primissima grandezza come Adele, Aretha Franklin, Beyoncé, Bruno Mars, Carrie Underwood, David Bowie, Jay-Z, Lady Gaga, Marvin Gaye, Ray Charles, Sam Smith e Stevie Wonder.

“Concord è una casa eccellente per questo straordinario catalogo che abbiamo avuto il privilegio unico di costruire negli ultimi 14 anni”, ha commentato il fondatore e ceo di Downtown Justin Kalifowitz: “Non solo Concord riconosce il valore di queste opere, ma questa transazione dimostra ulteriormente la vera forza del moderno settore della musica indipendente”. “Questo incredibile catalogo è un eccellente complemento ai diritti d'autore senza tempo e preziosi su cui Concord ha costruito un'attività di successo”, gli ha fatto eco il numero il responsabile delle edizioni di Concord Jim Selby: “Il nostro team è onorato di rappresentare ora questi cantautori e le loro opere nel mondo”.

L’operazione sancisce anche lo spostamento del baricentro nelle operatività di Downtown, che “svuotata” delle proprie attività editoriali si concentrerà sui servizi ad artisti ed etichette.