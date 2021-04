Soundcloud, la playlist hip hop sbarca sulla radio digitale grazie a SiriusXM

L’investimento da 75 milioni di dollari effettuato da SiriusXM in Soundcloud risalente a poco più di un anno fa inizierà a breve a dare i suoi frutti: The Lookout, la playlist della piattaforma streaming dedicata alle nuove realtà rap e urban, diventerà uno show settimanale nei palinsesti del network radiofonico digitale. Il programma, battezzato The Lookout by SoundCloud, sarà condotto dal curatore del servizio musicale Sowmya Krishnamurthy.

“The Lookout unisce artisti emergenti ad ascoltatori desiderosi di scoprire per primi cosa c'è di nuovo sulla scena, aiutando gli i cantanti a guadagnare influenza attraverso nuovi fan”, ha spiegato il responsabile musicale ad interim di Soundcloud R. Caiaffa: “Come parte dell'impegno di SoundCloud per aiutare gli artisti a far crescere le loro carriere sia dentro che fuori dalla piattaforma, non potremmo essere più entusiasti di unire le forze con SiriusXM per lanciare The Lookout di SoundCloud e presentare alcuni dei più famosi talenti hip-hop emergenti su SoundCloud a un nuovo pubblico su Hip-Hop Nation di SiriusXM”.

“SiriusXM è storicamente in prima linea nel promuovere i nuovi artisti al loro debutto in radio”, gli ha fatto eco Scott Greenstein, presidente e responsabile dei contenuti di SiriusXM: “Siamo entusiasti di lavorare con SoundCloud, una piattaforma con idee simili alle nostre che valorizza la scoperta degli artisti tanto quanto noi”.