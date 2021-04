Collecting, PRS for Music: ‘Per i titolari di diritti il peggio deve ancora venire’

Come già osservato più volte anche da operatori dei comparti di collecting e publishing di casa nostra, lo stop alle attività dal vivo e la chiusura degli spazi pubblici a causa della pandemia sarà accusata dai sistemi di ripartizioni di diritti d’autore ed editoriali solo nel corso di quest’anno. A ulteriore riconferma delle stime già elaborate nel corso dell’anno passato è arrivata in questi giorni una nota della società di intermediazione britannica PRS for Music.

Secondo la Performing Rights Society durante il 2020, che eccezion fatta per il primo trimestre è stato caratterizzato dal blocco pressoché totale delle attività live in tutto il mondo occidentale, ai propri associati è stato corrisposto complessivamente un importo pari a 973,5 milioni di dollari: al dato, uno dei più alti degli ultimi anni, ha corrisposto però un calo del 79,1% nella raccolta generata dalla riscossione dei diritti in occasione di eventi dal vivo.

“Molte delle royalty pagate lo scorso anno sono state raccolte precedentemente al primo blocco delle attività”, ha spiegato PRS: “Il che significa che il forte calo delle entrate sarà avvertito dai titolari dei diritti fino al 2021 e oltre, con distribuzioni previste in calo di almeno il 10%”. Come specificato dalla stessa società a colpire duro non è stato il solo stop ai concerti, ma anche il crollo della pubblica esecuzione di musica imputabile alla chiusura di cinema, locali pubblici e attività commerciali.