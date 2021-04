OnlyFans, il boom nell’anno del Covid: nel 2020 ricavi cresciuti di oltre il 500%

Il blocco delle attività dal vivo e “in presenza” - e il conseguente potenziamento da parte dei personaggi pubblici sulle piattaforme digitali - ha permesso di OnlyFans di raggiungere, nel corso dell’anno segnato dalla pandemia da SarS-Cov-2, dei risultati da record: il servizio online fondato a Londra nel 2016 da Tim Stokely divenuto popolare grazie ai contenuti forniti da star dell’intrattenimento per adulti ma nel corso degli ultimi mesi sempre più popolato da pop e rap star - da Cardi B a Bella Thorne, passando da Bhad Bhabie, la giovanissima rapper che all’inizio di aprile è riuscita a raccogliere, proprio grazie alla piattaforma, un milione di dollari in sei ore - ha chiuso il bilancio relativo al 2020 registrando entrate per oltre 391 milioni di dollari, dato che segna un incremento del 553% rispetto all’anno precedente.

Il modello di business di OnlyFans è basato su un sistema di commissioni - pari al 20% dell’importo - applicate alle somme pagate dagli utenti per fruire dei contenuti erogati dai creator: secondo quanto riferito dal Financial Times sono oltre 300 i creativi che grazie alla propria presenza sulla piattaforma nel corso del 2020 sono riusciti a guadagnare oltre un milione di dollari. A favorire il giro d’affari generato dalla servizio ha contribuito, ovviamente, l’emergenza sanitaria: a partire dal primo trimestre dello scorso anno il numero di utenti abbonato a OnlyFans è cresciuto da 20 a oltre 120 milioni.