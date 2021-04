Musica dal vivo, il Bloom di Mezzago compie 34 anni

Il prossimo 16 maggio il Bloom di Mezzago (MB), locale che a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta ha ospitato sul proprio palco i concerti di futuri big del rock mondiale come Nirvana, Green Day, Queens of the Stone Age e molti altri, compirà 34 anni.

“Tanti ne sono passati da quel 16 maggio 1987, ma così pochi rispetto a quelli che sogniamo e faremo in modo di compiere, anno dopo anno”, si legge nella nota con la quale i responsabili del club hanno annunciato una serie di iniziative celebrative: “Nonostante le difficoltà che diverse volte si sono mostrate tentacolari nei confronti di Bloom rallentando il nostro incidere e rendendolo difficoltoso, nonostante la pandemia, che sembra non cedere di un millimetro e ci vede, insieme a tutto il settore, impantanati e costretti continuamente a rimetterci in gioco, puntiamo oltre, oltre la tenace resistenza di questo momento, oltre le contrarietà, fedeli alla linea, alla nostra missione e allo statuto che le socie e i soci fondatori hanno firmato a fine anni Ottanta. Vogliamo continuare, a partire da questo momento di timida, speriamo non falsa, ripresa dall’emergenza sanitaria che ci consente di riaprire finalmente le nostre porte”.

A partire dal prossimo primo maggio, il locale - per festeggiare l’anniversario - proporrà “aperitivi speciali, giornate dedicate alle autoproduzioni indipendenti musicali – e non –, ed all’artigianato locale, una caccia al tesoro dedicata ai più piccoli e, un weekend, quello centrale, in cui si concentreranno una serie di attività quali una mattina dedicata al giardinaggio la presentazione, finalmente dal vivo, del nostro The Bloom Files ed il ricordo del nostro Filippo Scotti, socio fondatore mancato a inizio aprile che ci portò proprio i Nirvana”.

Il calendario completo delle iniziative è stato reso disponibile sui canali social ufficiale del Bloom: