Incontro con Dario Grande, autore di 'Dall'indie all'It-Pop'

Giovedì 29 aprile alle ore 11.30 si terrà un incontro on line - in diretta sulle Pagine Facebook di MEI Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, Meeting per l’Amicizia tra i Popoli di Rimini e Vololibero Edizioni – con Dario Grande l'autore di 'Dall'indie all'It-Pop' (Vololibero) e Giordano Sangiorgi, organizzatore del MEI.

Interverranno inoltre: Otello Cenci (Direttore dipartimento spettacoli Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli), Roberta Giallo (cantautrice, performer, attrice, visual artist), Simone Mercurio (Responsabile editoriale, autore e conduttore IndieLand), Max Monti (Dj e produttore), Piotta (Rapper e produttore discografico).

A condurre l'incontro saranno Eugenio Andreatta (Responsabile comunicazione Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli) e il giornalista Luca Trambusti. Sarà possibile porre domande in diretta sulla chat della pagina Facebook meetingrimini.