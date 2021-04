Reunion dei Blur questa estate?

Alex James si augura che i Blur si possano esibire al suo Big Feastival. Il bassista della band inglese spera che tutti i suoi ex compagni di band, Damon Albarn, Dave Rowntree e Graham Coxon, possano presenziare al festival di quest'anno (che si tiene nella sua fattoria dal 27 al 29 agosto) per fare qualcosa insieme.



Parlando al domenicale del The Times Sunday Review Alex James a domanda diretta sulla possibile reunion ha dichiarato: "Sono troppo grandi, davvero.

Detto questo, Damon ha detto che potrebbe venire quest'anno, Dave sta facendo il dj e Graham verrà se sarà nei paraggi. È il genere di cosa che potrebbe succedere al Cheese Hub. Potremmo metterci insieme e fare qualcosa di stupido".



James ha poi rivelato il suo stato d'animo e quanto gli manca il non essere più nei Blur: "Manca solo l'essere giovani. Mi manca avere nove anni e aspettare Babbo Natale. Mi manca avere undici anni e scendere in bicicletta giù per una collina. Ed essere in una band ti dà il problema del secondo atto. Quanti anni avevano i Led Zeppelin quando hanno scritto "Stairway To Heaven"? Ora, se riesco a portare la musica alla fattoria una volta all'anno e a salire sul palco con Nile Rodgers, sono felice."



Il 52enne musicista britannico amava militare in una band quando era più giovane, ma in questa fase della sua vita il vivere in una fattoria gli sta dando tutto ciò che desidera. “Stare in una band ti dà tutto ciò che puoi desiderare a vent'anni. Viaggi, ti ubriachi, scopi, fai casino e sei scortese con le persone. Ma poi ci siamo trasferiti qui e abbiamo avuto cinque figli, e ora vedo tanta passione nelle persone che lavorano con il cibo come nelle persone della musica".