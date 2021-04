The Pact, parla Anna Galletti (Galletti-Boston)

Insieme alla sorella Alessandra, Anna Galletti sta portando avanti la gloriosa tradizione della casa editrice musicale Galletti-Boston, società fondata da suo padre, il Maestro Angelo Galletti: attiva dal 1946, la sigla vanta nel proprio catalogo successi come “Avventuriero”, “Senza l’amore” e “Polvere”, quest’ultimo scritto dallo stesso Galletti insieme a Mario Micheletti e diventato popolare nella Penisola e presso le comunità italiane sparse in tutto il mondo grazie alle interpretazioni di - tra gli altri - Claudio Villa e Nilla Pizzi.

Benché fuori dai radar del pubblico mainstream, specie quello più giovane e che risiede nelle grandi città, il comparto della musica da ballo - che oggi comprende non solo i generi tradizionali come il liscio ma anche quelli importati più di recente dal sudamerica - dal punto di vista editoriale muove cifre importanti, che vengono generate quasi esclusivamente dalla pubblica esecuzione delle orchestre e delle band che operano nei locali e negli spazi dedicati. Un successo, in questo senso, può rivelarsi una miniera d’oro: l’inserimento nel repertorio di diverse formazioni attive sul territorio e il conseguente inserimento nei borderò può rivelarsi molto fruttifero. Anche in questo caso gli interpreti di spicco, quelli che dettano le tendenze e che vengono seguiti dalle realtà minori, sono soliti fare leva - così come i loro colleghi “pop” - sugli autori per acquisire indebitamente crediti autoriali?

“Il fenomeno in questo settore esiste, ma con connotazioni molto diverse da quello che lo caratterizza negli ambiti del pop e della musica leggera”, spiega Anna Galletti a proposito della pratica che ha fatto nascere, negli USA, il movimento The Pact: “Le orchestre da ballo sono composte da musicisti molto preparati, molto spesso diplomati al conservatorio, che sono tranquillamente in grado di comporre da soli i brani del proprio repertorio, specie per quanto riguarda gli strumentali”.

“Succede, tuttavia, che autori di estrazione diversa mandino dei demo di canzoni con una parte cantata - e quindi con un testo - con un orientamento vicino al pop”, prosegue Galletti: “In questi casi, però, quasi mai il provino ha caratteristiche proprie della musica da ballo, elemento che - ovviamente - per noi è dirimente. In casi del genere è il capo-orchestra a intervenire per quella che noi, in gergo, chiamiamo una ‘sistemata’: vengono apportate modifiche non solo al ritmo e all’arrangiamento, ma anche ai bpm e alle linee melodiche, affinché la canzone assuma le caratteristiche indispensabili per essere proposta sulla pista da ballo. La collaborazione avviene con il consenso degli autori, che - di conseguenza - cedono quote autoriali agli elementi delle orchestre. In circostanze del genere, però, il contributo creativo alla realizzazione della versione finale del brano è effettivo e reale. Questa pratica si verifica nel 90% dei casi in cui un autore non ‘specializzato’ in musica da ballo proponga una demo da destinare a questo ambito”.

Quello della musica da ballo, in termini di “ricatti” degli interpreti ai danni degli autori, può quindi essere considerato una sorta di isola felice? Pratiche vagamente estorsive se ne sono mai verificate, anche in tempi non recenti? “Di cessioni forzate, anche in passato, non mi risulta che ce ne siano mai state”, conclude Galletti: “Bisogna considerare che il nostro è un settore piuttosto piccolo, e abbastanza chiuso: andare a imporsi nei confronti dei propri interlocutori non credo sia pregnante per nessuno. Oltretutto il rapporto tra autori e interpreti è molto stretto: spesso sono i primi a rivolgersi direttamente ai secondi per perfezionare l’opera. In questo modo, quando la canzone arriva a noi editori, le quote autoriali sono già state stabilite. Ma anche quando la demo viene recapitata direttamente a noi, e successivamente dirottata a un’orchestra per l’adattamento, noi ci occupiamo solamente dei diritti editoriali: la ripartizione dei punti tra autore e orchestra lasciamo che sia stabilita direttamente dai diretti interessati”.