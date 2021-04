Laura Pausini non ce l'ha fatta ad aggiudicarsi il Premio Oscar come 'Miglior canzone originale' con "Io sì (Seen)", brano di Diane Warren con testo italiano firmato da Niccolò Agliardi e Laura Pausini, facente parte della colonna sonora del film diretto da Edoardo Ponti 'La vita davanti a sé'. La prestigiosa statuetta se l'è aggiudicata "Fight for you" interpretata dalla 23enne cantautrice statunitense H.E.R. dalla colonna sonora del film diretto da Shaka King "Judas and the Black Messiah".

Laura Pausini ha affidato ai suoi social network il commento a una esperienza comunque positiva e indimenticabile.

Dal suo profilo Instagram il 'losangeleno' Tiziano Ferro pubblica una immagine che lo vede insieme alla musicista di Solarolo accompagnata da parole di orgoglio per la sua amica.