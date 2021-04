Ticketing, Vivid Seats si quota in borsa

La società di biglietteria online fondata a Chicago nel 2001 da Jerry Bednyak e Eric Vassilatos si quoterà in borsa nella seconda metà di quest’anno: il debutto sui mercati azionari di Vivid Seats è stato reso possibile da un accordo con una SPAC - particolare tipo di società privo di operatività sui mercati attivato al solo scopo di finanziare l’IPO della società target con la quale, in caso di esito positivo del processo, è prevista la fusione o l’integrazione - supportata da Todd Boehly, magnato dello sport USA e co-proprietario della squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers. La valutazione attuale dell’azienda è stata fissata a 1,95 miliardi di dollari: la Horizon Acquisition Corp di Boehly porterà in dote capitali per 765 milioni, ai quali si sommeranno altri 225 milioni forniti da altri investitori come Fidelity Management & Research Company LLC ed Eldridge Industries LLC.

“Siamo lieti di portare Vivid Seats sui mercati”, ha fatto sapere Boehly: “Con il suo mix favorevole di eventi dal vivo e il suo elenco crescente di partner strategici, la società ha costruito un'impressionante piattaforma tecnologica, oltre che a una base di clienti consistente. Vivid Seats è un marketplace su larga scala, in crescita e altamente redditizio che sarà ben posizionato per guidare una crescita continua a lungo termine”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Horizon, unendo il nostro marchio e la nostra profonda esperienza nel settore negli eventi dal vivo con un portafoglio di relazioni uniche e accrescitive portate da Horizon che possono accelerare la nostra crescita”, gli ha fatto eco il ceo di Vivid Seats Stan Chia: "Con il nostro programma fedeltà Vivid Seats Rewards e un eccellente customer care, siamo pronti a guidare la crescita continuando a innovare e migliorare l'esperienza utente per i nostri clienti fedeli".