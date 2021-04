La scomparsa di Milva, di cui è stata data notizia ieri, si traduce in qualche omaggio televisivo, in onda domenica 25 aprile, e in tanti video diffusi sui social. Particolarmente significativo, in questo senso, l’estratto della partecipazione di Milva a Canzonissima ’71, che già sta girando sui social per il suo molteplice valore: si tratta di una sua interpretazione della versione originale di "Bella Ciao", nata come canto delle mondine, in uno studio televisivo.