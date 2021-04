Oscar 2021, Dua Lipa ed Elton John al pre-show

C'è attesa per il tradizionale party pre-Oscar di Elton John, l'annuale evento benefico organizzato dalla popstar inglese per raccogliere fondi per aiutare la Elton’s AIDS Foundation. Lo show è presentato dall'attore di "How I Met Your Mother" Neil Patrick Harris, dallo stesso Elton John e dal marito del cantante David Furnish. Ospite d'onore è Dua Lipa che si esibirà con il padrone di casa. Ma a intervenire con performance di vario tipo sono tantissimi attori, cantanti e personaggi dello spettacolo come Lady Gaga e Elizabeth Hurley. Quest'anno l'evento è in streaming e aperto a tutti coloro che acquisteranno il biglietto.

Al costo di 19,99 dollari (16, 52 euro), è possibile comprare il biglietto per assistere all'evento, realizzato in collaborazione con Cisco Webex, sul sito apposito. In America lo show inizia alle 16.00 del 25 aprile (circa l'1 di notte del 26 aprile in Italia) e dura un'ora. Il ticket può essere acquistato anche in euro o sterline e per diversi orari. Sono previsti 4 streaming, il primo per Nord America e Sudamerica alle 16.00 (ora locale) del 25 aprile, il secondo per Uk e Europa alle 20.00 del 26 aprile, il terzo per Australia, Asia e India alle 11.00 di mattina (ora locale australiana), il quarto è una ritrasmissione in Nord America il 27 aprile.

L'evento è arrivato alla 29esima edizione. Quest'anno interverranno anche Lady Gaga, Olly Alexander, Nathaniel Curtis, Omari Douglas, Cynthia Erivo, Anthony Fauci, Callum Scott Howells, Elizabeth Hurley, David Walliams, Lydia West e molti altri. La performance più attesa è però quella che vedrà insieme Elton John con Dua Lipa. "Avrà la stessa energia elettrica delle nostre famose feste dal vivo e quest'anno la nostra artista ospite molto speciale, Dua Lipa porterà il suo stile e la sua musica", si legge nella presentazione del pre-party. "La tre volte vincitrice ai Grammy è sulla nostra pista da ballo virtuale dopo aver appena vinto il miglior album vocale pop per Future Nostalgia".