Alice Cooper, un album in versione ninna nanna

È stato pubblicato un album di cover con alcune canzoni di Alice Cooper in versione ninna nanna dal titolo "Lullaby Versions Of Alice Cooper". La compilation contiene, in versione dolce e strumentale, per tutti i bambini, alcuni dei più grandi successi del Re dello Shock Rock tra cui "Poison", "School’s Out", "Welcome To My Nightmare" e "No More Mr. Nice Guy". L'album è stato prodotto da Twinkle Twinkle Little Rockstar, una società che ha già pubblicato alcune raccolte di ninne nanne con brani dei Ghost, dei Faith No More e di tanti altri. Ascolta qui l'album Lullaby Versions Of Alice Cooper: