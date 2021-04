Daniel Ek vorrebbe comprare l'Arsenal. Tragico errore di P.R....

“Da ragazzino ho sempre tifato Arsenal, da che io sia in grado di ricordare. Se KSE desiderasse vendere l'Arsenal sarei lieto di raccogliere la sfida”.

Così Daniel Ek, fondatore di Spotify e suo grande azionista con una fortuna personale stimata in circa 4,7 miliardi di dollari, ha manifestato la sua disponibilità su Twitter a rilevare una delle più note squadre di calcio di Londra. Ma se è ancora tutto da vedere come la tifoseria dei Gunners accoglierebbe un nuovo proprietario straniero dopo avere detestato per anni l'attuale proprietario Stan Kroenke (KSE, nel twit, è lui), il mondo della musica non ha invece perso tempo a prendere posizione. Negativa, si intende.

Un autentico shitstorm si è abbattuto su Ek via social media, all'insegna dello slogan "prima paga gli artisti!", comunque in mezzo a una pletora di insulti ben più espliciti.

Tra le reazioni, però, si distingue quella autorevole e super-British nel tono di un artista, Tim Burgess dei Charlatans - autore, peraltro, di uno splendido articolo pubblicato poche settimane fa dal Guardian sul tema dello streaming e delle carriere degli artisti - che ha twittato:

“Potremmo chiederle di sistemare le cose con i musicisti prima di tuffarsi tra i calciatori?”