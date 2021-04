Addio a Milva: i ricordi di amici e colleghi

Figure del mondo della musica, del teatro, dello spettacolo - ma non solo - hanno espresso profondissimo cordoglio per la scomparsa di Milva, la grande interprete venuta a mancare all’età di 81 anni nella sua casa di Milano. Tra coloro che hanno condiviso sui social un omaggio in onore della "Pantera di Goro" ci sono Ornella Vanoni, Enrico Ruggeri, Claudio Baglioni, Gianna Nannini, Giorgia e molti altri.

“Milva se ne è andata la notizia mi ha colpita profondamente”, ha scritto su Twitter la cantante milanese: “L'ultima volta che l'ho chiamata non mi parlava ma mi faceva vedere che sfogliava il mio album. Due giorni fa sembrava fosse ancora normale, se normale era la vita che faceva”.

Il cantautore già leader dei Decibel ha omaggiato Milva ricordando la loro esibizione sul palco del Teatro Ariston in occasione della serata dei duetti del Festival di Sanremo 2007, dove la cantante di Goro partecipò in gara con il brano “The Show Must Go On”, scritto da Giorgio Faletti.

“Mi porto dentro questo momento, onorato per aver cantato con lei. Intelligenza, classe, passione, cultura, carisma. E una meravigliosa canzone di Giorgio Faletti”, ha scritto su Twitter Ruggeri.

Milva & Enrico Ruggeri - The Show must go on {live video} https://t.co/pAlAYhUDOG via @YouTube — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) April 24, 2021

La voce di “Questo piccolo grande amore”, invece, sui social ha scritto: “È stata un'interprete straordinaria e unica. La sua voce ha dato forma e volo a musiche e parole, le più diverse, tra teatro e canzone, con una passione e una bravura assolute. Addio regina amazzone. Fa' buon viaggio sul nuovo sentiero.”

Ecco altri ricordi:

Il teatro nella voce, ciao Milva e grazie a te, anche per me oltre la canzone ci sono sempre Kurt Weill e Bertolt Brecht. E non mi dimentico il tuo “Ragazzo dell Europa” fatto a modo tuo, sono onorata. Intensa, bella e gentile come ti ho conosciuta. pic.twitter.com/u61Ws1kqZC — Gianna Nannini (@GiannaNannini) April 24, 2021

Ci ha purtroppo lasciati #Milva, una grande signora della musica. Persona di grande garbo e stile, la ricorderò sempre con ammirazione ed affetto.

“Si fece un gran silenzio e tosto

Si fece buio come a mezzogiorno

Sparivano microfoni e lustrini

La rossa cominciò a cantar...” pic.twitter.com/XXOxGjRFHu — dodi battaglia (@dodibatt) April 24, 2021

Sono troppo triste per esprimere il mio dolore, per la perdita di #milva , una amica, ma soprattutto la più grande Artista che il nostro Paese abbia mai avuto. Non so più cosa aggiungere. . . Non trovo le parole. pic.twitter.com/QFrv3AGcHx — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) April 24, 2021

#Mattarella: “Con #Milva scompare una protagonista della musica italiana, una interprete colta, sensibile e versatile, molto apprezzata in Italia e all’estero. Esprimo sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia.” — Quirinale (@Quirinale) April 24, 2021

Il Piccolo Teatro di Milano - a cui sono legati alcuni dei momenti più significativi della carriera di Ilvia Maria Biolcati, questo il nome all’anagrafe della famosa cantante e attrice - invece, ha condiviso un post su Facebook in ricordo dell’artista e ha fatto sapere che “per chi volesse salutare Milva, la camera ardente sarà allestita nel foyer del Teatro Strehler martedì 27 aprile, dalle ore 9:30 alle ore 13:30. I funerali seguiranno in forma strettamente privata”.