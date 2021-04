Musica e listini: CTS Eventim corre ancora; bene Tencent, male Spotify

E’ stata una settimana in cui la tecnologia puramente musicale ha rifiatato, la discografia e i suoi dintorni hanno fatto bene, il big tech non ha dato scosse e il comparto live ha continuato a crescere.

Iniziamo come di consueto con le 3 migliori e le 3 peggiori performance di periodo:

MIGLIORI:

CTS Eventim, +5,48%

Tencent Music, +4,60%

Vivendi, +3,05%

PEGGIORI:

Sonos, -3,91%

Avid, -2,21%

Spotify, -1,57 %

Degno di nota

Le quotazioni del comparto live continuano a oscillare nel brevissimo termine, eppure quella di CTS Eventim parrebbe un trend rialzista: con la crescita di cinque punti percentuali di questi giorni fa registrare + 9,25% in un mese e + 31% abbondante in sei mesi. La sua rivale per antonomasia, Live Nation, rialza anch’essa la testa. Le cronache non suggeriscono motivi particolari, ma la tendenza al bello nel medio termine per i concerti nel mondo occidentale è data come un fatto acquisito. La borsa guarda avanti, pur in un momento in cui i promoter italiani – Maurizio Salvadori durante il webinar con Fem di martedì, e il capo di Vertigo, Andrea Pieroni, in una intervista video proprio ieri - raffreddano gli entusiasmi di chi si bea di timide riaperture parziali a base di distanziamento sociale.

Abbiamo fatto l’abitudine anche ai grafici appuntiti verso l’alto e il basso dei DSP. Questa settimana chiude molto bene Tencent Music– della quale va detto pure che i conti sono piuttosto buoni – e fa invece male Spotify. Non molto distante dal loro mondo – restando in tema di streaming ma fuori dal nostro panel di osservazione – Netflix è crollata dopo avere sonnecchiato per mesi: la sua crescita di soli quattro milioni di iscritti sembrerebbe stagliare all’orizzonte il temuto plateau.

Fanno male sia Sonos, che comunque continua a sedere su un incremento del 200% in sei mesi, e Avid, un’altra azienda che ormai è capitalizzata da tempo circa un miliardo di dollari e che ha tutto il diritto di tirare il fiato dopo una splendida corsa che potrebbe non essere esaurita.

Se Warner Music Group continua a restare positiva con due punti percentuali che si sommano all’andamento altrettanto buono delle ultime settimane e se si barcamenano sia Sony che Hipgnosis, è Vivendi che fa un piccolo botto. Accompagnato da conti niente male della sua Universal Music Group, la cui quotazione in borsa entro l’anno è stata ufficializzata in settimana.

La tabella della settimana

Di seguito, il dettaglio dei principali titoli osservati in ordine alfabetico.

(*) proprietarie di DSP

(**) case madri di etichette discografiche