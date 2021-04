Classifiche, tutte le novità della settimana del 23 aprile: Achille Lauro in vetta

Achille Lauro si prende la vette della classifica degli album più venduti in Italia stilata da Fimi con "Lauro" (leggi qui la nostra recensione), il nuovo disco del cantate capitolino (leggi qui l’intervista). Oltreoceano, invece, “Fearless (Taylor's Version)” di Taylor Swift (qui la nostra recensione), la nuova versione del suo disco del 2008, conquista la prima posizione della Billboard 200.Mentre la UK Charts album vede debutarre al primo posto il nuovo album dei London Grammar, “Californian Soil” (qui la nostra recensione).

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 16 al 22 aprile aprile 2021, che vede debuttare al primo posto “Lauro” di Achille Lauro, segnala i seguenti nuovi ingressi di:

"Nostralgia" dei Coma_Cose (5)

“The battle at Garden’s Gate” dei Greta Van Fleet (6)

“Sindrome di Stendhal” di Emanuele Aloia (9)

“LTE3” dei Liquid Tension Experiment (21)

“77 singoli / LP 5 - Lp 6” di Ligabue (26)

“Let The Bad Times Roll” degli Offspring (29)

“Slime Language 2” di Young Stoner Life, Young Thug & Gunna (45)

“Violence Unimagined” dei Cannibal Corpse (60)

“Mainstream” di Calcutta (69)

“X questa notte” di Tredici Pietro, Andry The Hitmaker (71)

“Mondi sommersi” dei Litfiba (80)

“Orange County California” di Tedua (82)

“The Dark Side Of The Moon” dei Pink Floyd (85)

“Sfera Ebbasta” di Sfera Ebbasta (86)

“Mattoni” di “Night Skinny (95)

“Regardez Moi” di Frah Quintale (96)

“La voce del padrone” di Franco Battiato (97)

La classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dal 16 al 22 aprile aprile 2021, che vede ancora “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino al primo posto, segnala le seguenti nuove entrate:

“Ho spento il cielo” di Rkomi e Tommaso Paradiso (27)

“Envidioso” di Capo Plaza Fea. Morad (28)

“La scelta” di Caparezza (76)

“Runaway” di Aurora (80)

“Marilù” di Achille Lauro (83)

“Il bacio di Klimt” di Emanuele Aloia (92)

“Breaking Me” di Topic Feat. A75 (94)

“Bed” di Joel Corry, Raye & David Guetta (100)

Il più alto nuovo ingresso è quello di “Ho spento il cielo” di Rkomi e Tommaso Paradiso:

La classifica Radio Airplay, che vede “Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino al primo posto, segnala come nuove entrate:

“La scelta” di Caparezza (21)

“Notte stellata” di Emanuele Aloia (90)

“Crawling Kingsnake” dei Black Keys (95)

È quello di "La scelta" di Caparezza il più alto nuovo ingresso, alla posizione numero ventuno.

La classifica Airplay Absolute Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede ancora al primo posto “Io sono Luca” dei Dellai, in gara alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” proprio con il brano. Ecco una versione live del pezzo registrata dai due fratelli Luca e Matteo Dellai per Rockol:

La classifica Billboard Hot 200 degli album vede debuttare al primo posto “Fearless (Taylor's Version)” di Taylor Swift (qui la nostra recensione) e segnala i seguenti nuovi ingressi di:

“Roadrunner: New Light, New Machine” dei BrockHampton (11)

“Shottaz 4Eva” di MO3 (36)

“In Another World” di Cheap Trick (142)

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che vede debuttare al primo posto "Rapstar" di Polo G, segnala anche i nuovi ingressi di:

“Kiss Me More” di Doja Cat Featuring SZA (7)

“Forever & Always (Taylor's Version)” di Taylor Swift (65)

“Fearless (Taylor's Version)” di Taylor Swift (71)

“You Belong With Me (Taylor's Version)” di Taylor Swift (75)

“Big Gangsta” di Kevin Gates (81)

“Shy Away” dei Twenty One Pilots (87)

“Fifteen (Taylor's Version)” di Taylor Swift (88)

“The Way I Loved You (Taylor's Version)” di Taylor Swift (94)

La UK Charts album della settimana dal 23 al 29 aprile 2021 vede debuttare in prima posizione “Californian Soil” dei London Grammar (qui la nostra recensione) e segnala come nuovi ingressi quelli di:

“Flu Game" di AJ Tracey (2)

“Let The Bad Times Roll” (3)

“11 Past The Hour" di Imelda May (6)

“The battle at Garden’s Gate” dei Greta Van Fleet (8)

“Sleep Society” dei While She Sleeps (59)

“Violence Unimagined” dei Cannibal Corpse (81)

“LTE3” dei Liquid Tension Experiment (88)

“The Greatest Mistake Of My Life” degli Holding Absence (90)

Il più alto nuovo ingresso è proprio quello dei London Grammar, con il loro terzo album in studio:

La UK Charts singoli della settimana dal 23 al 29 aprile 2021 vede per la quarta settimana consecutiva “Montero (Call Me By Your Name)” di Lil Nas X segnala i nuovi ingressi di:

“Little More Love” di AJ Tracey (29)

“Solid” di Young Thug, Gunna & Drake (36)

“Kukoc” di AJ Tracey Feat. Nav (61)

“You” di Regard, Troye, Feat. D-Block (66)

“Ski” di Young Thug & Gunna (72)

“How Does It Fell” dei London Grammar (74)

“Diamond Dancing” di Young Thug, Gunna & Travis Scott (80)

Il più alto nuovo ingresso è quello di “Little More Love” di AJ Tracey, alla posizione numero ventinove.

La Rit Parade di Stefano Cilio presenta una sola nuova entrata tra le canzoni più suonate in Italia, considerando in modo globale tutte le modalità di acquisto e riproduzione della musica.

Si tratta del nuovo singolo di Fred De Palma intitolato "Ti raggiungerò", che debutta direttamente al settimo posto prendendo il posto in classifica di "Amare" del duo La Rappresentante Di Lista. Tra le canzoni in salita si segnalano “Fireworks” di Purple Disco Machine, che si piazza in coda alla top ten, e “Mi manchi” di Aka7even, in salita di cinque posti fino al numero 6.

Sul podio si conferma al terzo posto "Voce" di Madame, mentre risale dalla quarta alla seconda posizione Irama con “La genesi del tuo colore”, che estromette dal podio il duetto di Francesca Michielin e Fedez. In vetta alla Rit Parade prosegue incontrastato il regno di “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino, al numero 1 per la sesta settimana di fila grazie anche al recente remix a cura di Cerrone.

