Anche Eminem cavalca l’onda dei NFT. Il popolarissimo rapper statunitense, autore di successi come "Without Me" e "The Real Slim Shady" parteciperà ad una vendita speciale, che si terrà tramite la piattaforma Nifty Gateway, che ha già ospitato in passato artisti del calibro di Cey Adams, deadmau e Kenny Schart. Non si sa ancora molto riguardo l’offerta di Eminem, che secondo quanto riportato dall’account Twitter di Nifty Gateway, sarà rivelata al pubblico nei prossimi giorni.

Nifty Gateway ha annunciato che i NFT del rapper saranno pubblicati nella giornata di domenica – anche se non è ancora chiaro se e come verranno messi all’asta. Eminem non è il primo grande artista che si presta a questo tipo di operazioni. Già Snoop Dogg aveva commercializzato dei NFT speciali, che digitalizzavano parte della sua vita e della sua carriera, per poi ripetere nella giornata di ieri con un NFT celebrativo a tema Dogecoin, per il Doge Day. In Italia a cavalcare il fenomeno è stato Morgan.