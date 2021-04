Gianni Morandi posta su Instagram le foto della fisioterapia

Gianni Morandi pubblica la foto degli esercizi per la riabilitazione e torna protagonista sui social come solo lui sa fare. Il cantautore di Monghidoro ha postato uno scatto su Instagram che lo ritrae al Centro grandi ustioni dell'ospedale Bufalini di Cesena, dov'è tornato dopo essere stato dimesso lo scorso 7 aprile, con la scritta: "Fisioterapia con Nicoletta". Uno scatto potente, dove si vedono le mani ancora ferite e doloranti prive, questa volta, delle fasciature. D'impatto anche il volto contorto sotto la mascherina protettiva.

Inutile raccontare la sfilza di 'like' e commenti al post di Morandi in pochissimi minuti, tra cui Lorenzo Jovanotti, che ha commentato con un cuore la foto. Lo stesso Jovanotti era stato protagonista di uno scambio con Morandi sui social subito dopo il brutto infortunio nella casa di campagna, dove è caduto su alcune sterpaglie in fiamme che stava bruciando, con un tam-tam di video e battute: l'eterno ragazzo aveva pubblicato un filmato in cui muoveva le mani infortunate a ritmo di musica, scatenando la reazione di Jovanotti. Ieri, un'altra foto virale: uno scatto a tavola, a cena con la figlia Marianna, e un bicchiere di vino. Un post emozionante e bellissimo, che ha conquistato il popolo della Rete.