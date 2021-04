Korn, Jonathan Davis: ‘Abbiamo finito di scrivere un nuovo album’

Forse per ascoltare un nuovo album di inediti dei Korn non si dovrà attendere ancora molto. A margine di un’intervista rilasciata a “Kerrang!” e ripresa dal magazine musicale online Loudwire, infatti, il frontman della band Jonathan Davis ha confermato che durante la pandemia la formazione di Bakersfield ha lavorato sul seguito di “The Nothing” (leggi qui la nostra recensione), il tredicesimo album in studio del gruppo uscito nel 2019.

“Abbiamo appena finito di scrivere un disco”, ha spiegato Davis, prima di sottolineare le difficoltà riscontrate durante le lavorazioni per via della distanza tra i vari componenti dei Korn. “Io sono a Bakersfield, un paio dei ragazzi sono a Los Angeles e un altri a Nashville. È uno sforzo divino riuscire a riunirci tutti insieme per fare qualcosa. Dobbiamo pianificare tutto!”, ha raccontato la voce della band nu metal: “Sono sicuro che ci sono un miliardo di altre band pronte a pubblicare nuova musica”.

Già lo scorso mese di gennaio l’addetto alle sei corde dei Korn Brian Welch, in un’intervista concessa sempre a “Kerrang!”, aveva raccontato dei progressi della band sul suo prossimo progetto discografico. “Ci siamo scambiati delle idee, ma è stata dura a causa della pandemia e quant’altro”. Aveva aggiunto: “È stato tutto davvero pazzesco, ma siamo riusciti a stare insieme e stiamo decidendo cosa fare, ma abbiamo alcune idee interessanti e speriamo di fare presto qualche annuncio”.

Domani, 24 aprile, Jonathan Davis e soci terranno un concerto in streaming battezzato “Korn: Monumental”, che vedrà il gruppo proporre dal vivo brani tratti dal suo repertorio e dal suo ultimo album. Il più recente singolo estratto da “The Nothing” è stato “Finally free”, accompagnato dal video riportato di seguito.