Mechanical Licensing Collective, raccolti 40 milioni nel primo mese di attività

Mechanical Licensing Collective, la società di collecting americana nata a seguito del Music Modernization Act del 2018 e creata per gestire le licenze di riproduzione meccanica sui cataloghi dei servizi di streaming e download operativi sul mercato americano ha reso noti i risultati del proprio primo mese di attività di ripartizione dei diritti non attribuiti dai DSP operativi sul territorio degli Stati Uniti.

Nel corso del passato mese di gennaio MLC ha esaminato un totale complessivo di 53 milioni di dollari di royalties maturate sulle piattaforme digitali: di questi l’80% è stato abbinato a opere registrate nel database dell’ente - “una cifra che è in linea con i benchmark del settore per i risultati iniziali di abbinamento”, ha specificato la società in una nota. Del capitale da assegnare a opere registrate, 40 milioni di dollari, 24 sono già stati ripartiti, mentre i restanti 16,4 - così come gli 11 ancora non assegnati - sono in attesa di ripartizione.