SIAE, collaborazione con Rai Radio2 per ‘Back2Back Speciale Let’s Play!’

A partire dalle ore 21 di oggi, venerdì 23 aprile, Rai Radio2 - in collaborazione con SIAE - presenta un ciclo di speciali musicali che saranno trasmessi settimanalmente in diretta radiofonica e in streaming video su RaiPlay: il programma, Back2Back Speciale Let’s Play!, sarà condotto da Ema Stokholma e Gino Castaldo, e ospiterà La Rappresentante di Lista, Noemi, Francesca Michielin, Max Gazzè, Alessandra Amoroso, Colapesce e Dimartino, Maneskin, Franco 126, Aiello ed ExtraLiscio.

“Sono orgogliosa del lavoro svolto dalla rete e di presentare il cartellone al quale abbiamo lavorato con SIAE”, ha spiegato Paola Marchesini, direttore di Rai Radio2: “Questo ciclo nasce col desiderio di voler restituire il palco agli artisti e le emozioni agli ascoltatori che da questa edizione potranno seguirci anche in diretta video su RaiPlay. Il servizio pubblico è informazione puntuale, ma anche intrattenimento di qualità e Radio2 punta a realizzare speciali crossmediali per rendere accessibile davvero a tutti il valore della grande musica dal vivo, portando i contenuti della radio in Visual su Rai Play e sugli account social della rete”.

“La radio è un mezzo che per sua vocazione è in grado di veicolare emozioni senza confini, raggiungendoci e creando invisibili ma fortissime connessioni, risvegliando emozioni e ricordi. Per SIAE sostenere gli autori è una missione e in particolare in questo momento”, ha fatto sapere Gaetano Blandini, Direttore Generale SIAE: “E’ un’opportunità in più per tornare a vivere la musica”.