Ornella Vanoni intona 'Domani è un altro giorno’, dedicandola al premier Draghi. Video

Ieri sera, 22 aprile, Ornella Vanoni ha partecipato in qualità di ospite al programma televisivo condotto da Lilli Gruber su La7, “Otto e mezzo”.

Durante la trasmissione si è trattato del tema delle progressive riaperture previste dal prossimo 26 aprile, a seguito del decreto-legge approvato il 21 aprile dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza - e pubblicato ieri. Oltre a essere stata invitata a esprimere una propria opinione sulla politica italiana e sulla situazione legata all'emergenza sanitaria (qui il video), la cantante milanese si è vista chiedere dalla conduttrice: “Quale canzone dedicherebbe al Presidente del Consiglio?”. Per rispondere alla domanda, Ornella Vanoni ha intonato a cappella un passaggio di “Domani è un altro giorno”. Potete vederla qui.

La canzone proposta dalla cantante, versione italiana con testo di Giorgio Calabrese di "The wonders you perform" di Tammy Wynette, è stata pubblicata da Ornella Vanoni come singolo insieme a “C'è qualcosa che non sai” nel 1971 e successivamente inclusa nel suo album “Un gioco senza età”, uscito nel marzo del 1972.