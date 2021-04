Live Nation, svolta verde con Green Nation Touring Program

La multinazionale americana di live promoting Live Nation ha varato il Green Nation Touring Program, iniziativa volta a migliorare la sostenibilità e l’impatto ambientale dei grandi eventi di musica dal vivo. Assodato che - stando a un sondaggio commissionato dalla società guidata da Michael Rapino - l’82% dei frequentatori dei concerti è disposto a impegnarsi nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, è stato elaborato un programma articolato in quattro punti: il primo, pianificazione, comprende la selezione di luoghi verdi, percorsi efficienti e valutazione di diverse opzioni di trasporto per raggiungere l’area degli show; il secondo, produzione, prevede l'ottimizzazione della progettazione di palco e scenografia e l’adozione di forme di alimentazione energetica più sostenibili; il terzo, approvvigionamento, prevede servizi di ristorazione forniti da aziende locali che osservino politiche green. L’ultimo punto prevede il coinvolgimento delle comunità locali in occasione di tutte le date organizzate dal gruppo.

“Abbiamo l'opportunità e la responsabilità di fornire ad artisti e fan esperienze di musica dal vivo che proteggano il nostro pianeta", ha spiegato Michael Rapino, presidente e ceo di Live Nation: "Siamo ispirati da artisti che spingono continuamente per opzioni più ecologiche e, mentre sviluppiamo queste best practice, il Green Nation Touring Program contribuirà a renderli standard nel settore in modo che tutti insieme possiamo ottenere il massimo impatto possibile”. Come referente dell’iniziativa è stata nominata Lucy August-Perna.