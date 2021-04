Universal, ufficiale: la quotazione ad Amsterdam in autunno

Vivendi ha annunciato i piani per la quotazione sui mercati della sua controllata Universal: il gruppo guidato da Lucian Grainge debutterà - come già trapelato, seppure in forma non ufficiale, nelle scorse settimane - alla borsa di Amsterdam nel corso del prossimo autunno.

Contestualmente sono stati resi noti i risultati finanziari del primo trimestre 2021: mantenendo il trend già osservato lo scorso anno, la major ha fatto registrare una crescita del 9,4% su base annua, incamerando entrate per 2,2 miliardi di dollari tra gli scorsi mesi di gennaio e marzo. Di questi, 1,8 miliardi sono stati generati dalla musica registrata - di cui 1,1 dal solo streaming, con un aumento del 19,6% su base annua, 259 milioni di dollari dai formati fisici (con un sorprendente +14,8% su base annua) e 271 milioni dalla divisione editoriale, che ha visto la propria performance trimestrale crescere del 6,9% rispetto allo scorso anno.

Unico segmento a far segnare un dato negativo - a causa del blocco delle attività dal vivo - è quello del merchandise, che nel primo trimestre 2021 ha fatto segnare una contrazione di 10 punti percentuali.