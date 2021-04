Concerti e riaperture, parla Andrea Pieroni (Vertigo): ‘Se la ripartenza deve essere così, meglio restare chiusi’

Per Andrea Pieroni, titolare dell’agenzia di live promoting Vertigo con la quale organizza eventi di ampio richiamo come il festival Bologna Sonic Park, le date italiane di star internazionali come Iron Maiden e Deep Purple, oltre che curare gli interessi di artisti italiani come Ermal Meta, Negrita e Manuel Agnelli, i “termini delle riaperture non chiari e nebulosi” stanno dando l’illusione al settore della musica dal vivo di una ripartenza che, in realtà, non ci sarà.

“Per come è strutturato il decreto riaperture, è impossibile fare concerti”, spiega Pieroni: “Oltre al limite delle capienze, il problema principale è che al momento si sta parlando di riaperture solo in zone gialle. Forse il legislatore pensa che un concerto si metta in piedi da solo, dalla mattina alla sera. Sarebbe bello, ma non è così: ormai siamo abituati a lavorare con un anno di anticipo, sia con le produzioni nazionali che con quelle internazionali. Poter lavorare solo in zona gialla lascia pendere sulle nostre teste la spada di Damocle del cambio di colore, che da una settimana all’altra potrebbe cambiare totalmente le prospettive: questo ci impedisce di elaborare qualsiasi programmazione”.

Una “situazione catastrofica”, la definisce Pieroni. “Siamo fermi da mesi senza reali prospettive di riapertura, perché le riaperture come le stanno proponendo non sono aperture”, prosegue: “I concerti c’è un modo solo di farli, ed è quello al quale eravamo abituati prima. Se la nuova via dell’intrattenimento è quella che ci stanno proponendo, allora significa che questo settore è morto”.

Però ci sono realtà più piccole per le quali, nonostante le limitazioni del caso, il nuovo regime imposto dalla pandemia potrebbe essere sostenibile. “Sì, ma la fascia di concerti medio-alta è quella che finanzia praticamente tutto”, dice Pieroni: “Se l’industria dei concerti dà lavoro a migliaia di persone è perché ci sono eventi che incassano milioni. Pensare che questo meccanismo possa restare in piedi con i concertini da 400 persone è illusorio. Con queste proporzioni possono rimanere in piedi solo le realtà a conduzione familiare, quelle con gli uffici con due persone che fanno tutto. Ma è impensabile che tutta la filiera possa essere sostenuta da queste realtà”.

“Portare avanti il discorso delle riaperture condizionate alla fine si rivelerà un boomerang per il nostro settore, perché comunque a livello governativo verrà vista come la possibilità di fare comunque concerti, ritardando ulteriormente il ritorno alla normalità”, insiste Pieroni: “Se accettiamo questo tipo di situazione per anni avremo questo tipo di situazione”.

Il problema del “ritorno alla normalità” - ancorché presunto - è da indentificare nella cessazione, proprio in virtù del ritorno alla normalità, dei provvedimenti di sostegno da parte del governo? “Sì, anche per quello”, sostiene il promoter, “Ma a livello governativo c’è un totale disinteresse nei confronti del nostro comparto. Il mondo dei concerti non viene visto come cultura, ma come un di più al quale si può tranquillamente rinunciare. Perché economicamente noi non contiamo così tanto, per il paese: in epoca pre-Covid il fatturato annuo dell’intero settore arrivava a malapena a 750 milioni di euro. Di questi, l’80% era fatturato dai gruppi Live Nation e CTS Eventim, che - insieme - raggruppano cinque aziende. A livello economico, tutto questo per uno stato è ridicolo: un marchio di abbigliamento, da solo, fattura di più di tutti noi”.

Una volta appurata l’impossibilità di immaginare una ripartenza insieme a un interlocutore istituzionale - “Avevamo presentato un protocollo basato sull’uso di tamponi rapidi all’ingresso, che però è stato rigettato dal CTS” - Pieroni non ha dubbi: “Credo sia meglio stare fermi e ripartire quando potremo farlo normalmente. Ripartire così significa solo tirarsi la zappa sui piedi: i concerti permessi in chiave economica non hanno alcun senso, hanno solo una valenza psicologica”.

Niente nuova normalità, quindi? “Il concerto è aggregazione, assembramento, sudore”, conclude Pieroni: “Se tutto questo non è possibile il nostro settore muore. La nuova normalità con il distanziamento sociale, le mascherine e tutto il resto non ci sarà. Se dovesse essere così, il nostro settore sparirà”.