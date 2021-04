È morto Les McKeown, il cantante dei fenomeni scozzesi Bay City Rollers

Si è spento a soli 65 anni Les McKeown, il frontman dei Bay City Rollers, band scozzese che raggiunse la popolarità internazionale negli Anni '70 grazie a hit come "Bye, bye, baby", "Give a little love", "Saturday night", "Money honey" e "I only want to be with you". Le cause del decesso del cantante non sono state rese note. La notizia è stata pubblicata sul suo account Twitter dai familiari: "È con profonda tristezza che annunciamo la morte del nostro adorato marito e padre Leslie Richard McKeown".

I Bay City Rollers esordirono nel 1974 con l'album "Rollin'", al quale fecero seguito altri dodici dischi, prima dello stop della metà degli Anni '80. La band, secondo le stime, ha venduto 120 milioni di copie in tutto il mondo. Les McKeown lasciò il gruppo nel 1978, salvo poi tornare ad esibirsi con i componenti del gruppo nel 2015.