Fedez: "Con Scena Unita raccolti più di 4 milioni per i lavoratori"

"Siamo riusciti a raccogliere più di 4 milioni di euro per aiutare più persone possibili, che da più di un anno non hanno potuto svolgere la loro attività lavorativa, per dare un sostegno ad un settore che conta più di 300mila lavoratori. Uno sforzo nato dall'idea di un gruppo di artisti che ad oggi conta più di 100 adesioni": lo scrive Fedez sui social, aggiornando i suoi 12,2 milioni di follower sulle attività di Scena Unita, il fondo per aiutare i lavoratori dello spettacolo di cui il rapper milanese si è fatto promotore.

Fedez ha postato alcune storie su Instagram per spiegare quanto fatto finora:

"Ad oggi 1 milione e 800 mila euro sono stati distribuiti per aiutare lavoratori e imprese in difficoltà. Nei prossimi mesi ci impegneremo nella sfida più grande. Cercare di aiutare aziende e lavoratori a ripartire. Mettendo a disposizione finanziamenti a fondo perduto per le realtà in difficoltà".

Il rapper, che a marzo ha partecipato in coppia con Francesca Michielin al Festival di Sanremo 2021 con "Chiamami per nome", ha taggato tutti i colleghi coinvolti nell'iniziativa, da Shade ad Achille Lauro passando per Calcutta ed Ermal Meta: