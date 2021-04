UK, coi Brit Awards il live torna in presenza (anche al coperto)

Il Regno Unito corre per riportare il settore della musica dal vivo in una condizione il più possibile vicina a quella pre-Covid: gli organizzatori dei Brit Awards, l’equivalente inglese degli americani Grammy, hanno fatto sapere che in occasione della serata di gala dei premi - in programma il prossimo 11 maggio alla O2 Arena di Londra - nella struttura sulle sponde del Tamigi che ospiterà l’evento saranno ammesse 4000 persone ad assistere allo show alle quali non verrà chiesto né di indossare la mascherina né di mantenere il distanziamento fisico. A chi verrà ammesso sugli spalti - 2500 tagliandi saranno assegnati ai “frontline workers” impegnati nella lotta al contagio da SarS-Cov-2, e i rimanenti 1500 saranno messi a disposizione di discografici e management degli artisti invitati all’evento - sarà comunque chiesto di osservare precise procedure durante le fasi di afflusso e deflusso, oltre che - ovviamente - anche al risultato di un test che certifichi la negatività al virus.

“Questo è stato un anno lungo e difficile per tutti e sono lieta che la serata onorerà gli eroici lavoratori in prima linea che si sono presi cura di noi durante questo periodo”, ha fatto sapere Dua Lipa, che oltre a essere compresa nel novero dei performer della serata è anche una delle artiste più nominate di questa edizione: “Sono semplicemente un'ispirazione. I Brit Awards sono sempre speciali e questo lo renderà davvero una notte da ricordare”.

“Questa edizione dei Brit Awards è una delle più significative nella storia dello show”, ha fatto sapere Geoff Taylor, ceo di BPI: “Non solo celebreremo la musica e gli artisti che ci hanno aiutato a superare la pandemia: il nostro auspicio è quello di fornire un percorso per il ritorno della musica dal vivo, che a fan e artisti è mancata così tanto. Siamo entusiasti dello spettacolo che abbiamo organizzato, e stiamo lavorando a stretto contatto con il governo, la O2 e tutti i nostri partner per garantire che tutte le misure di sicurezza e le linee guida siano rispettate”.

“Siamo orgogliosi che la O2 sia stata selezionata per ospitare il più grande evento pilota in termini di capienza al coperto”, ha ribattuto la manager della struttura Danielle Kennedy-Clark: “Questa sperimentazione scientifica è un passo importante nel percorso di ripresa per l'industria dell'intrattenimento dal vivo, e i nostri team operativi stanno facendo gli ultimi preparativi per poter accogliere nuovamente le persone alla O2 per la prima volta dopo oltre un anno”.