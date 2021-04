Il marketing dei cataloghi musicali: Primary Wave acquisisce il catalogo di Patrick Leonard

E’, per stessa ammissione della società di edizioni con quartier generale a New York, di “diversi milioni di dollari” l’importo che ha permesso a Primary Wave di assicurarsi il catalogo di Patrick Leonard, collaboratore di Leonard Cohen e di Madonna, per la quale ha firmato successi come “La Isla Bonita”, “Frozen” e “Like A Prayer”: l’accordo prevede il passaggio di mano sia dei diritti editoriali che quelli come produttore e sui master.

Titolare di collaborazioni anche con Elton John, Fleetwood Mac, Jeff Beck, Rod Stewart, Jewel e Robbie Robertson, Leonard ha scritto anche per il cinema, firmando le colonne sonore di titoli come “Moulin Rouge”, “Shrek”, “Legally Blonde” e “Spirit: Stallion of the Cimarron”: “Qualche tempo fa, quando lavoravo alla realizzazione di diversi album all'anno, c'era un gruppo di persone con le quali collaboravo da cui dipendevo e che rispettavo”, ha spiegato l’artista, “Quando ho incontrato il formidabile team di Primary Wave è stato chiaro che fosse tutta una questione di musica e opportunità. E’ stato scioccante, mi hanno immediatamente ricordato quegli anni che per me sono stati estremamente produttivi. Non vedo davvero l’ora di entrare a far parte della loro visione”.

“Sono molto felice di dare il benvenuto a Patrick Leonard a Primary Wave: lui è perfetto per la nostra famiglia di artisti”, gli ha fatto eco il capo del marketing della società Adam Lowenberg: “Sono entusiasta di iniziare a sviluppare iniziative innovative per contribuire a tenere alta l’attenzione del pubblico sul suo genio musicale”.