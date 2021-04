In arrivo il docu-film 'Rockfield: The Studio on the Farm' con Ozzy, Plant Liam Gallagher e altri

Ozzy Osbourne, Robert Plant, Liam Gallagher sono solo alcuni tra i protagonisti del documentario intitolato 'Rockfield: The Studio on the Farm', che verrà pubblicato in digitale il prossimo 14 maggio.



Il film, diretto da Hannah Berryman, racconta la storia del noto studio di registrazione sito nella campagna gallese attraverso l'uso di decenni di filmati d'archivio e di dietro le quinte.

Nel corso degli anni, le principali band britanniche come Black Sabbath, Queen, Oasis e Coldplay hanno registrato Rockfield, uno studio di registrazione fondato cinquanta anni fa.



Nel film sono presenti interviste con Ozzy Osbourne, Robert Plant, Liam Gallagher e Chris Martin che ricordano la loro esperienza a Rockfield. Il documentario, che ha una durata di 92 minuti, è già stato proiettato al SXSW e in altri festival cinematografici.



I Rockfield Studios conosciuti per la loro location agricola sono stati fondati dai fratelli Kingsley e Charles Ward, che sognavano, un giorno, di fare musica mentre mungevano le mucche. Alla fine hanno trasformato la fattoria di famiglia in uno studio e il luogo isolato e rurale ha attirato gli artisti sempre alla ricerca di un ambiente di lavoro tranquillo e rilassante.

Nella clip che potete vedere più sotto, Osbourne e il compagno di band nei Black Sabbath, il chitarrista Tony Iommi, ripensano alle prove fatte a Rockfield lavorando sul loro secondo album, "Paranoid" ( leggi qui la recensione ). Dice Osbourne: "Non ci rendevamo conto di quello che stavamo facendo. Non ci siamo detti, 'Inventiamo l'heavy metal!'. È successo e basta."La regista Hannah Berryman in un comunicato stampa ha dichiarato: "In un certo senso il film parla delle dinamiche di gruppo, dell'intensità e della natura della registrazione residenziale, qualcosa che con la tecnologia è in declino. Quell'intensità ha quasi distrutto alcune band, ma ha anche prodotto brani che hanno resistito alla prova del tempo, e forse potete sentire in quella musica quanto è accaduto in questa fattoria isolata, il piacere e il dolore".