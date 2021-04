Beppe Carletti parla del nuovo album dei Nomadi. Video.

Nella giornata di domani viene pubblicato “Solo esseri umani (valori, amore, vita)”, il nuovo album di inediti dei Nomadi contenente composto da undici canzoni. Tra queste: il singolo “Frasi nel fuoco”, la title track che vede la partecipazione di Enzo Iacchetti e, per la prima volta nella storia della band, un brano dedicato a Augusto Daolio, il cantante della formazione emiliana scomparso nel 1992, intitolato “Il segno del fuoriclasse”.

Rockol ha incontrato Beppe Carletti per farsi raccontare le canzoni dell'album, se esistono dei progetti per presentare le nuove canzoni anche in concerto davanti al pubblico la prossima estate e se, in vista del 2023 quando i Nomadi taglieranno il traguardo dei 60 anni di attività, esiste l'idea di celebrare l'anniversario magari con una reunion insieme ad alcuni vecchi compagni ora fuori dal gruppo.

Nel comunicato stampa di “Solo esseri umani” Beppe Carletti ha dichiarato: “Questo album è nato in questo anno così particolare, dove i rapporti umani si sono quasi completamente annullati e quello con se stessi si è intensificato, tutti noi ci siamo trovati d’accordo che era il momento giusto, guardarci intorno e dentro, osservare una vita che avevamo vissuto, fino a quel momento, in modo diverso. E’ stato un percorso lungo e creativo. La mente rivolta verso chi non c’è più, l’amore per il mondo e la speranza che non deve morire mai. I giorni passavano veloci, le canzoni crescevano lasciando un segno dentro di noi. Non so quante canzoni ho inciso ma credo che questo album sia uno dei più belli che ho ascoltato in questi anni. Questo tempo non ha sgualcito un’amicizia e per questo ringrazio Enzino Iacchetti di aver preso parte a questa nostra avventura.”