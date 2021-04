Orietta Berti ricorda Luigi Tenco

Nella puntata andata in onda ieri sera del programma televisivo di Tv8 'Permesso Maisano', condotto da Marco Maisano, il giornalista si è recato a casa di Orietta Berti. Durante l'incontro con la 77enne interprete emiliana Maisano ha chiesto di ricordare la tragedia che ebbe luogo al festival di Sanremo 1967 quando Luigi Tenco si tolse la vita a causa della sua esclusione dalla serata finale della competizione canora.

Nel biglietto che il cantautore piemontese lasciò prima di suicidarsi veniva indicata anche la delusione professionale di essere stato escluso in favore del brano presentato da Orietta Berti, "Io, tu e le rose". Orietta nel filmato che potete vedere qui racconta cosa accadde e quali conseguenze portò quella triste vicenda nella sua vita professionale e personale dicendo, tra le altre cose, “Per me è stata una tragedia che non ho più rimosso. Questo rimorso io ce l’avrò per tutta la vita. Quel periodo lì non lo dimenticherò mai”.

Nel corso della puntata dopo il doloroso ricordo legato a Luigi Tenco, c'è stato spazio per un momento divertente. Orietta infatti è stata invitata a vestirsi da suora e interpretare la parte che fu di Whoopi Goldberg nel film 'Sister Act'. Potete vederla qui.