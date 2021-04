Netflix realizzerà un film sulla storia dei Kiss

La trattativa è andata per le lunghe ma pare ormai essere in dirittura di arrivo. A meno di qualche colpo di scena dell'ultima ora Netflix avrebbe chiuso un accordo per la realizzazione di un film biografico sui Kiss, il lungometraggio dovrebbe intitolarsi 'Shout It Out Loud'.



Secondo quanto riporta il sito Deadline, il film sarà prodotto in stretta collaborazione con i due leader della band statunitense Gene Simmons e Paul Stanley.

La pellicola racconterà la storia dei due musicisti a partire da quando erano solo dei ragazzini con più di un problema nel quartiere newyorkese del Queens, e di come la loro amicizia abbia poi portato alla fondazione dei Kiss, insieme ad Ace Frehley e Peter Criss.

Una di queste storie riguarda il cantante Gene Simmons, un ebreo ortodosso chassidico di 12 anni che scopre "una nuova fede" dopo avere lasciato la yeshiva, un'istituzione educativa ebraica che si basa sullo studio dei testi religiosi tradizionali.



Come raccontò una volta lo stesso Simmons: "Ricordo che ero per la via, di aver visto questa ragazza spagnola che saltava la corda dall'altra parte della strada e di avere fissato i suoi lunghi capelli neri che sbattevano contro il suo gran sedere.

Ho pensato che quello fosse meglio della religione. Come potevo avvicinarmi a quella cosa?".



Allo stesso modo, Paul Stanley - considerato da molti un sex-symbol quando i Kiss erano all'apice del loro successo - ha ricordato come cercò di cambiare la sua vita: "Ero sordo da un orecchio e avevo una leggera deformità che mi faceva apparire diverso. Ero un ragazzino basso e grasso, la musica fu la mia salvezza, era un posto dove potermi nascondere e sognare. E quando suonavo, c'erano sempre delle ragazze in giro".



Deadline informa che il biopic sarà diretto dal regista norvegese Joachim Rønning ('Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar' e 'Maleficent - Signora del male'), mentre la sceneggiatura verrà scritta da Ole Sanders. Come riporta la testata britannica NME, la band e la troupe non hanno però rilasciato alcun commento sui dettagli della produzione.