ItsArt, Franceschini: ‘Tra poco al via’

Dovrebbe essere imminente il debutto di ItsArt, la piattaforma digitale partecipata al 51% da Cassa Depositi e Prestiti e al 49% da CHILI, la società privata con sede a Milano alla quale verrà affidata la gestione del servizio, voluta dal titolare del dicastero della Cultura Dario Franceschini: a spiegarlo, riferisce PrimaOnline, è stato lo stesso numero uno dei MiC nel corso di un incontro online organizzato da Microsoft Edu Day 2021.

ItsArt, ha spiegato Franceschini, rappresenta “un’opportunità unica” di incontro “tra la nostra creatività e l’era digitale”, che “offre praterie sconfinate” e che deve essere “usata bene”, pur nella consapevolezza che la nuova entità - così come tutti gli altri servizi digitali - “non deve e non dovrà mai sostituire lo spettacolo dal vivo”, ma che, tuttavia, “può integrare questa offerta”.

Assicurando come il servizio “partirà tra poco”, Franceschini ha anticipato in parte il parco contenuti di ItsArt, parlando di “prosa, danza e musica”, oltre che a un’opera di digitalizzazione per “rendere fruibile lo sconfinato incredibile patrimonio di dati che hanno i nostri archivi dello stato, gli archivi delle soprintendenze, le biblioteche pubbliche, gli archivi fotografici dell’Istituto Luce o del centro sperimentale”.

Come emerso lo scorso 2 febbraio, ItsArt dovrebbe far debutta anche un servizio esclusivamente dedicato alla musica, ItsMusic, dedicato al livestream, appoggiandosi ai partner Fenix Entertainment e Friends & Partners e coinvolgendo nel progetto artisti come Salmo e Achille Lauro.