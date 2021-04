Per celebrare il venticinquesimo anniversario dalla sua pubblicazione, avvenuta nel maggio 1996, esce, per la prima volta in vinile, il secondo album di Gianluca Grignani "La fabbrica di plastica".

Saranno disponibili una versione deluxe con Lp colorato + Cd per un gatefold a tiratura limitata e numerata così come per la versione LP nero + Cd e un vinile Lp nero versione con audio rimasterizzato. Sono presenti nel formato CD e nell’eAlbum anche la ghost track “Qualcosa nell’Atmosfera” e una versione acustica di "Fabbrica di Plastica", chiude la tracklist una demo version inedita del brano dal titolo “Dedicata”.

L'ultimo album in studio del 49enne cantautore brianzolo, "A volte esagero" (leggi qui la recensione), è stato pubblicato oltre sei anni fa, nel settembre 2014.