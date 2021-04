I concerti? In prigione.

Anche cercando bene in qualche archivio specializzato, risulterà impossibile scovare vecchie date di concerti svoltisi a Lukiškės. Infatti come 'live venue' non esiste ancora. Ma potrebbe diventarlo presto, come da regolare progetto.

Stiamo parlando della ex-prigione che si trova tuttora in pieno centro a Vilnius, capitale della Lituania. Ovviamente proprietà del governo e attualmente gestita dalla partecipata statale Turto Bankas, specializzata in beni immobiliari, la ex prigione di Lukiškės si trova a pochi passi dalla sede del Parlamento lituano - il palazzo Seimas - e si avvia a diventare un centro artistico polifunzionale dedicato agli eventi.

La società che sta gestendolone lo sfruttamento e la destinazione futuri ha invitato pubblicamente compagnie private a farsi avanti con progetti ad hoc per valorizzarla come sede di concerti dal vivo. La struttura comprende sei edifici e si estende per una superificie di due ettari. Al suo interno, tra gli altri, sono allocati un ospedale e la chiesa ortodossa di San Nicola. Chiusa nel 2007, la prigione ospitava 1000 detenuti.

La Turto Bankas cerca un serio progetto di riqualificazione che faccia della ex prigione di stato un luogo non convenzionale e che garantisca il mantenimento delle caratteristiche artistiche e architettoniche del luogo.

Quanto al suo potenziale, parte con referenze eccellenti: chiedere a Netflix, che l'ha utilizzata per girarvi episodi della serie TV "Stranger things".