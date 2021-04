Metallica, James Hetfield per l'educazione musicale nelle scuole: “La musica mi ha salvato la vita”

Il frontman dei Metallica James Hetfield ha preso parte all’evento benefico annuale dell’ente Little Kids Rock, svoltosi virtualmente lo scorso 14 aprile e non come di consueto in presenza a New York, per supportare l'educazione musicale dei bambini e dei ragazzi nelle scuole. L’iniziativa, presentata da Hot Topic Foundation per celebrare la missione dell’organizzazione di garantire gratuitamente strumenti musicali e lezioni a oltre un milione di studenti negli Stati Uniti, ha visto il leader della band di “Kill ‘em all” contribuire con un video pre-registrato per raccontare la sua esperienza e sottolineare quanto sia stata importante per lui la musica.

“La musica mi ha salvato la vita ogni giorno“, ha dichiarato Hetfield, come riportato da Blabbermouth, nella clip realizzata per l’evento dello scorso 14 aprile. Il 57enne musicista statunitense ha aggiunto: “È stata una mia passione fin da piccolo. La musica è stata una valvola di sfogo per me, è stata la mia migliore amica per tutta la mia vita”. A proposito dell’importanza dell'educazione musicale nelle scuole, James Hetfield ha poi detto:

“La musica nelle scuole è importante. Io sono un sostenitore dell’opportunità di offrire ai più giovani la possibilità di esplorare la musica. E se loro dovessero scoprire che è ciò che fa per loro, sarebbe fantastico. Potrebbe diventare una carriera incredibile per loro. Io sono qui come esempio di come la musica possa salvarti delle vite”.

Nata dall’impegno di David Wish e dalla sua volontà di offrire lezioni di chitarra gratuite ai suoi studenti dopo la scuola, Little Kids Rock negli anni ha raccolto adesioni di molti artisti del calibro di - tra gli altri - Bruce Springsteen, Alice Cooper, Joan Jett, Elvis Costello e attualmente promuove l’educazione musicale di oltre 550 mila ragazzi, anche con laboratori e iniziative online per adeguarsi al periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus. Sostenitore dell’ente di beneficenza dalla sua formazione, il frontman dei Metallica - che, come più volte rivelato dai Four Horsemen, con la sua band è al lavoro su nuova musica che potrebbe confluire nel successore di “Hardwired... to self-destruct” del 2016, l’ultimo album dato alle stampe dalla formazione di “Master of puppets” - in passato ha supportato l’operato di Little Kids Rock donando alcuni suoi strumenti a un’asta benefica ed esibendosi con alcuni bambini nel 2013 per l’evento “Rockin' The Bay Benefit”.