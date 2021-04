Claudio Baglioni: i concerti di 'Dodici note' sono rinviati all'estate 2022

“In considerazione delle vigenti disposizioni ministeriali”, come dichiarato in un comunicato stampa, i concerti di Claudio Baglione per voce, solisti, orchestra e coro “Dodici note” in programma alle Terme di Caracalla di Roma, al Teatro Greco di Siracusa e all’Arena di Verona sono rinviati all'estate 2022.

Il cantautore romano darà così il via al suo tour, originariamente schedulati per lo scorso anno e poi già posticipati al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, il 3 giugno 2022 con la prima delle 12 serate romane. La serie di eventi “Dodici note” si concluderà poi il 16 luglio 2022 con il concerto in programma presso la storica venue veronese.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti. Ecco il calendario aggiornato:

3 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 6 giugno 2020 e del 4 giugno 2021)

4 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 7 giugno 2020 e del 5 giugno 2021)

5 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 8 giugno 2020 e del 6 giugno 2021)

7 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 9 giugno 2020 e dell’8 giugno 2021)

8 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 10 giugno 2020 e del 9 giugno 2021)

9 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 11 giugno 2020 e del 10 giugno 2021)

11 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 13 giugno 2020 e del 12 giugno 2021)

12 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 14 giugno 2020 e del 13 giugno 2021)

13 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 15 giugno 2020 e del 14 giugno 2021)

14 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 16 giugno 2020 e del 15 giugno 2021)

16 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 17 giugno 2020 e del 17 giugno 2021)

17 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 18 giugno 2020 e del 18 giugno 2021)

15 luglio 2022 – Teatro Greco – SIRACUSA (recupero del 17 luglio 2020 e del 16 luglio 2021)

16 luglio 2022 – Teatro Greco – SIRACUSA (recupero del 17 luglio 2021)

26 luglio 2022 – ARENA DI VERONA (recupero del 18 settembre 2020 e dell’11 settembre 2021)

27 luglio 2022 – ARENA DI VERONA (recupero del 12 settembre 2021)

Lo scorso 4 dicembre Claudio Baglioni ha pubblicato il suo ultimo album “In questa storia che è la mia” (leggi qui la recensione), da cui sono stati estratti i singoli “Gli anni più belli”, ”Io non sono lì”, “Uomo di varie età” e “Mal d’amore”.