‘Riaccendiamo la musica’: riguarda qui il webinar di Fem e Rockol con Franz Di Cioccio, Omar Pedrini e…

Si è tenuto ieri, martedì 20 aprile, “Riaccendiamo la musica”, il Webinar organizzato da Fem - Federazione Editori Musicali e Rockol per il ciclo Save the Music al quale hanno preso parte il cantante e batterista della PFM Franz Di Cioccio, il già chitarrista e frontman dei Timoria, cantautore, autore ed editore Omar Pedrini, il DJ e produttore Mauro Picotto, il fondatore e titolare di Trident Agency Maurizio Salvadori, il CEO e Managing Director di Edizioni Curci Alfredo Gramitto Ricci, la contitolare della società di edizioni Galletti-Boston Anna Galletti e il vicedirettore generale di SIAE Pietro Ietto.

A fronte di una situazione drammatica che ha visto - come confermato da Ietto - il settore del live e della pubblica esecuzione venire di fatto azzerato dalle misure restrittive adottate a partire dal marzo del 2020 per far fronte all’emergenza sanitaria da SarS-Cov-2, sia Maurizio Salvadori, in rappresentanza del mondo del live promoting, che Alfredo Gramitto Ricci e Anna Galletti, in rappresentanza del comparto del publishing, hanno sottolineato come una “falsa ripartenza” possa essere più dannosa di una ripresa solida e strutturale (che, come ha testimoniato il Dj Mauro Picotto, da anni residente a Londra, nel Regno Unito è già realtà), per ottenere la quale gli operatori della filiera si sono detti disposti ad aspettare ancora qualche mese.

Di certo, i provvedimenti di sostegno messi in atto dal governo dovranno essere estesi, concordano gli editori, anche al 2021 e - specie per il comparto editoriale, le cui attività sono scandite dalle tempistiche di ripartizione - al 2022.

“Ci troviamo di fronte a una situazione di estrema emergenza”, ha concluso il presidente di Fem Paolo Franchini: “Il dialogo con il Ministero dei Beni Culturali esiste ed è positivo, e c’è il progetto di aprire una sezione musica all’interno del ministero che si occupi solo del nostro settore: questo potrebbe essere già un segnale positivo. Da parte delle istituzioni abbiamo attenzione e rispetto: ora dobbiamo essere in grado di segnalare i nostri problemi portando delle proposte di soluzione. Sulla musica diffusa servono ulteriori ristori, e occorre capire come sostenere la partenza realmente, modificando le tutele per gli addetti ai lavori, per le imprese, per gli autori e per gli artisti”.