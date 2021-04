PFM, in arrivo un nuovo album

La PFM sta ponendo in questi giorni gli ultimi ritocchi a un nuovo album di studio, ideale successore di “Emotional Tattoos” del 2017: a rivelarlo è stato Franz Di Cioccio durante il Webinar organizzato da Fem e Rockol “Riaccendiamo la Musica”, tenutosi nella giornata di ieri, martedì 20 aprile.

“Noi siamo un gruppo abbastanza particolare”, ha spiegato Di Cioccio riguardo lo stop imposto dalla storica formazione a causa delle restrizioni adottate dal governo italiano per contenere la diffusione del Covid-19: “Date le circostanze, ci siamo detti: ‘Se non possiamo fare i concerti - che ci mancano molto, perché come artisti sentiamo molto il rapporto con il pubblico e l’approccio live - allora facciamo un disco. Fortunatamente ci è venuta in mente questa idea: rilassandoci, dopo un anno di concerti bello ma estenuante, ci siamo ritrovati ad avere una carica fantastica per registrare un nuovo album. Così abbiamo lavorato fino a oggi a un disco nuovo, che stiamo finendo in questi giorni”.

Riguardo l’attività dal vivo - per la quale, in calendario, la band ha già un appuntamento in programma per il prossimo 31 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma - Di Ciccio ha spiegato perché, durante il periodo di stop ai concerti - la PFM non ha proposto, a differenza di tanti altri artisti, concerti in streaming Web: “I live? Sì, ci sono mancati”, ha ammesso Di Cioccio, “Ma i concerti via Web non li abbiamo accettati: abbiamo un rapporto talmente stretto con il pubblico che fare un concerto in video lo consideriamo un po’ come fare l’amore da soli”.