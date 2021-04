USA, c'è una richiesta di indagini su Live Nation e Ticketmaster

Cinque deputati del Congresso degli Stati Uniti - Bill Pascrell, Frank Pallone, Jerrold Nadler, Jan Schakowsky e David Cicilline - hanno chiesto al Dipartimento di Giustizia americano di indagare sulle operazioni di Live Nation e Ticketmaster, le due società rispettivamente operanti nei settori dell’organizzazione di eventi musicali dal vivo e della biglietteria online fusesi nel 2010 - e oggi raggruppate sotto la sigla Live Nation Entertainment - per sospetto abuso di posizione dominante.

In una lettera indirizzata al procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland e alla presidente della commissione federale per il commercio Rebecca Slaughter i rappresentanti parlano di “prove schiaccianti” che accerterebbero come “il merger tra il più grande promoter di concerti al mondo, Live Nation, e il più grande operatore di ticketing, Ticketmaster, ha strangolato la concorrenza nell'emissione di biglietti per l'intrattenimento dal vivo danneggiando i consumatori”.

Il dipartimento di giustizia USA aveva raggiunto un accordo con la multinazionale nel 2010 che limitava le operatività del colosso per garantire la concorrenza di altri operatori: l’accordo, scaduto l’anno scorso, è stato rinnovato - durante il mandato di Donald Trump - fino al 2025, ma già nel 2019 le autorità avevano aperto un’istruttoria per verificare l’assenza di irregolarità nella condotta commerciale della società. In seguito alle indagini erano emerse sei presunte violazioni, sulle quali i deputati ora chiedono un supplemento di indagini.

“Riteniamo che la decisione della precedente amministrazione di estendere l’accordo fino al 2025 sia stata insufficiente per proteggere i consumatori", si legge nella nota dei cinque deputati: “Nella sua decisione, il dipartimento di giustizia non ha dimostrato perché l'estensione dell’accordo con piccole modifiche impedirebbe a Live Nation di continuare la condotta anticoncorrenziale”.

Invocando l'adozione di “misure necessarie per ripristinare la concorrenza nel mercato dei biglietti”, i firmatari della lettera chiedono “al dipartimento di giustizia e alla Federal Trade Commission “a proteggere l'accesso futuro dei consumatori agli eventi dal vivo avviando immediatamente un'indagine su pratiche potenzialmente sleali, ingannevoli e anticoncorrenziali” di Live Nation.