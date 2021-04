Direttiva Copyright UE accolta dal parlamento italiano: soddisfazione di FIMI e AFI

Anche FIMI e AFI, due associazioni di categoria che rappresentano il mondo della discografia, si sono unite a SIAE nell’esprimere soddisfazione per il definitivo accoglimento da parte del Parlamento italiano della Direttiva Europea sul Copyright.

“Abbiamo apprezzato l’impegno di tutte le forze politiche che hanno spinto al massimo per arrivare a questo snodo fondamentale per la tutela dei contenuti nel mondo digitale”, ha commentato il ceo di FIMI Enzo Mazza, che ha tuttavia ricordato come alla ratifica dovrebbe seguire l’effettiva implementazione dell’articolato comunitario nella legge italiana sul diritto d’autore: “La direttiva sul copyright è uno strumento essenziale per garantire la produzione e lo sviluppo della musica online”.

“Si tratta di una svolta decisiva a favore della cultura e della tutela della proprietà intellettuale”, ha commentato il Presidente Sergio Cerruti: “Incentivare l’innovazione nella gestione dei diritti d’autore e definire meccanismi in grado di assicurare la massima trasparenza e accessibilità delle informazioni è davvero un importante traguardo. In un momento così difficile per il settore della musica e della cultura è fondamentale per l’intero comparto sentire l’impegno delle Istituzioni e dei suoi rappresentanti, in particolare ringrazio il Senatore Gianni Pittella per il lavoro svolto a tutela dei produttori di contenuti, in particolare dei più piccoli, al fine di risolvere lo squilibrio attualmente esistente tra i diritti dei produttori fonografici, degli artisti, degli autori e ristabilire un giusto bilanciamento con le piattaforme digitali che operano nel settore dei contenuti”.