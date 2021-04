Laura Pausini vola in America per gli Oscar 2021

Laura Pausini verso gli Oscar 2021, è già volata negli Stati Uniti. La cerimonia per la 93esima edizione degli Academy Awards si terrà nella notte tra il 25 e il 26 aprile e si svolgerà in presenza. Nessun collegamento da casa, nessuna diretta in streaming, ma una notte degli Oscar canonica, con il pubblico in sala smistato in diverse location, tra le quali il Dolby Theatre. Laura Pausini sarà una delle protagoniste della serata e sul palco canterà "Io sì/Seen", il brano colonna sonora del film ‘La vita davanti a sé' con Sophia Loren finito tra i primi cinque candidati alla miglior canzone.

La cantante avrebbe voluto con sé la piccola Paola, la figlia nata dall'amore con il compagno e produttore Paolo Carta. Quello per gli Academy Awards è un viaggio che la coppia sta affrontando da sola perché, come ha spiegato Laura Pausini sui suoi social, viaggiare in America con i bambini implica diverse restrizioni in materia di Covid-19. Inoltre la bimba, che ha 8 anni, avrebbe espressamente preferito rimanere a casa e seguire la mamma in tv. Ecco il post della cantante: