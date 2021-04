Universal, al via (nel segno di Bob Marley) il Tuff Gong Collective

E’ stata battezzata Tuff Gong Collective - con esplicita citazione della Tuff Gong, la leggendaria etichetta dei Wailers distribuita da UMG via Island - la nuova entità figlia di una joint venture tra Universal e il Bob Marley Group of Companies, la galassia societaria che cura gli interessi e l'eredità del re del reggae gestita dalla prima delle figlie della voce di “Stir It Up”, Cedella Marley. L’azienda, a capo della quale è stata posta la stessa Cedella, con suo figlio Soul Rebel a occupare la carica di direttore creativo, si configura come “una partnership globale che comprende nuovi progetti cinematografici e televisivi, nonché musica registrata da artisti messi sotto contratto dalla società stessa”.

“Sono entusiasta di imbarcarmi in questo prossimo capitolo dell'eredità di mio padre, continuando a portare arte e musica nel mondo”, ha fatto sapere Cedella: “Il Tuff Gong Collective ci consentirà di trovare nuove piattaforme creative per introdurre le nuove generazioni alla musica di mio padre, ma ci darà anche la possibilità di coltivare la prossima generazione di artisti e musicisti”.

Tra i primi progetti nei quali si imbarcherà il Tuff Gong Collective ci sarebbe un film d’animazione prodotto in collaborazione con la Disney basato su una sceneggiatura firmata dal produttore, scrittore e regista Kenya Barris, definito “una lettera d'amore alla musica leggendaria” di Marley e “al popolo della Giamaica”.