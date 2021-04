Beatport accetterà Bitcoin, e lancia subito un NFT

Beatport accetterà come forma di pagamento i Bitcoin dal prossimo giugno: è il primo retailer musicale di grandi dimensioni a varare una mossa del genere, che sarà resa possibile grazie ad una collaborazione con il marketplace dedicato alle criptovalute Crypto.com, piattaforma di base a Hong Kong.

Il passaggio verso il mondo delle criptovalute è sigillato anche da una partnership ad hoc tra Beatport e Crypto.com, che sfocerà nell’emissione di un NFT chiamato “Music for Future Dance Floors", il cui lancio è previsto per questa settimana, il 23 aprile: si tratta della prima di una serie di compilation che Beatport trarrà dalla sua community di DJ e produttori, con brani esclusivi di Charlotte De Witte, Boyz Noize, Sasha e una bonus track di Sama' Abdulhadi arricchita dalla visual art dell’artista berlinese Leif Podhajsky.

Tutti i 10 brani della compilation saranno dotati di materiale extra e di quattro pass per le esibizioni di tutti i 10 artisti rappresentati. L’NFT sarà lanciato come una collezione di dieci pezzi unici, gestito come un’asta con un prezzo di partenza di $303. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

A commento dell’iniziativa, il CEO di Beatport, Robb McDaniels, ha commentato:

"Anche nel pieno di una pandemia la comunità dei DJ e produttori desidera guidare l’industria verso nuove tecnologie e mezzi innovativi per coinvolgere i fans ed il mondo delle criptovalute e dei non-fungible tokens ne rappresentano un chiaro esempio”.